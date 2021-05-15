Специалисты проверяют московские вокзалы из-за сообщений о минировании

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что специалисты экстренных служб проверяют все железнодорожные вокзалы и автовокзалы Москвы после сообщения об угрозе взрыва.

«В данный момент все железнодорожные вокзалы проверяются из-за угрозы взрыва», — сообщил источник.

Он добавил, что проводится проверка всех автостанций из-за такого же сообщения.

Сведения об эвакуации людей не поступали. Вокзалы и автостанции работают в обычном режиме.

Всего в Москве находятся девять действующих ж/д вокзалов: Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Ярославский.

Ранее сообщалось, что здания Казанского, Курского и Белорусского вокзалов проверяют из-за сигналов о минировании.