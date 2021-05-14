В Подмосковье мужчина сжег телевизор в Вечном огне. Ему вменяют вандализм

В подмосковном городе Химки 32-летний местный житель решил утилизировать неработающий телевизор крайне необычным образом: он отнес его к мемориалу памяти ВОВ с обелиском «Отстоявшим Отчизну» и бросил в Вечный огонь, от чего аппарат позднее загорелся. Теперь ему грозит уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Химкам, нарушитель был оперативно найден и задержан, анализы показали наличие в его крови следов наркотических веществ — на видео он также ведет себя не вполне адекватно. Судя по его рассказу, никаких идеологических мотивов, связанных с Великой Отечественной войной у мужчины не было, он просто хотел избавиться от телевизора, который, по его словам, не только не работал, но и без того достаточно вреден.

Против него возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ о вандализме, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд избрал подписку о невыезде, включающую надлежащее поведение.