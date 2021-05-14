Нефтяная компания в ЯНАО опровергает объемы утечки топлива, заявленные главком МЧС

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» опровергла данные о масштабах утечки на территории Карамовского месторождения в ЯНАО, пишет ТАСС.

В компании сообщили, что в результате разгерметизации нефтесборного трубопровода в водоем вышло 0,85 тонн транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть). Речь идет о загрязнении водной территории в 250 кв.м., а не 3 тысячи кубометров, как ранее сообщал главк МЧС.

Сейчас, по заверению компании, участок локализован и ведутся работы по уборке территории.

Сам трубопровод запущен в работу.