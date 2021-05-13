Ученый прокомментировал сообщение о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС

Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов прокомментировал сообщение иностранных ученых о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Своим мнением профессор поделился с RT.

Говоря о сообщении ученых в журнале Science о том, что в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала станции, вновь начинаются процессы деления, Кузнецов заявил, что подобные процессы всегда происходили на атомной электростанции.

«Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, — самые грязные после аварии», — рассказал он.

Ученый добавил, что все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, продолжают там находиться и будут продолжать. «Так это будет до тех пор, пока они не все распадутся, а это тысячелетия», — пояснил Кузнецов.

Само предприятие «Чернобыльская АЭС», как передает ТАСС, опровергло информацию о том, что на разрушенном четвертом энергоблоке станции может возобновиться самоподдерживающаяся цепная реакция деления.

«За весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», — отметили на станции.