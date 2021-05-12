В Москве на Арбатско-Покровской линии метро человек упал на пути

Из-за падения человека на пути на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы были увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в Twitter Московского метрополитена.

«На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — указывается в сообщении.

Позже в столичном метро рассказали, что движение поездов на линии восстановлено. О состоянии пострадавшего не говорится.

10 мая также сообщалось об инциденте на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии московского метро, человек упал под прибывающий поезд и погиб.

В этот день на станции «Бульвар Рокоссовского» сотрудник полиции получил ножевое ранение в ходе конфликта с уборщиком метрополитена в служебном помещении. Как сообщается, у сотрудника полиции УВД на Московском метрополитене, осуществлявшего несение службы на данной станции, произошла словесная перепалка с работником клининговой компании метрополитена, в ходе которой последний взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону полицейского, ранив его. Пострадал старший сержант полиции, его госпитализировали. Второй участник конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции.