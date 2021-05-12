В нападении на топ-менеджера "Спартака" подозревают работника "Мосводоканала"

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении директора московского «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Им оказался 31-летний работник «Мосводоканала» Жафярь Боровков, передает телеканал.

Уточняется, что подозреваемый уже дал признательные показания. Сейчас полиция решает вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как рассказал управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков, нападение произошло ночью 9 мая, когда Фетисов вместе с женой выходил из ресторана. «На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать», — сказал Мележиков.

Пострадавшего доставили в реанимацию, ему диагностировали черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Возбуждено уголовное дело.