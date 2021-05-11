Три человека погибли при столкновении на МКАД микроавтобуса и уборочной машины

В результате столкновения двух автомобилей на МКАД в Москве погибли три человека, еще один госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, авария произошла в 04:15 по московскому времени, на 53-м км шоссе.

По словам источника издания в правоохранительных органах, среди жертв автокатастрофы есть ребенок. Он уточнил также, что ДТП произошло из-за столкновения легковой и уборочной машин. «Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в уборочный автомобиль», — добавил источник.

Как отмечает РИА Новости, трагедия случилась недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья. «В ДТП попали микроавтобус Honda и поливомоечная машина ГБУ «Автомобильные дороги». Пострадали четыре человека, все из микроавтобуса», — сообщил агентству представитель экстренных служб столицы.