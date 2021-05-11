Сотрудник "Спартака" Антон Фетисов попал в реанимацию после нападения

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал газете «Спорт-Экспресс» подробности нападения на Директора департамента по связям с общественностью клуба Антона Фетисова.

По словам Мележикова, это произошло вчера ночью, когда Антон Фетисов с женой выходили из ресторана.

«На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать», — сказал Мележиков.

Директор клуба добавил, что сейчас заведено уголовное дело и он уверен, что нападавших удастся найти. «Антон в реанимации, но находится в сознании, диагностирована черепно-мозговая травма. Мы настояли, чтобы он обследовался у грамотных нейрохирургов», — заключил он.

Мележиков также не исключил, что избиение Антона Фетисова могло быть связано с его профессиональной деятельностью. «Агрессивных молодых людей, которые ищут возможности подраться, на улице достаточно. Но произойти могло всё, что угодно — конфликт мог быть спровоцирован специально, — и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал. Но связано это с профессиональной деятельностью или нет, станет понятно, когда будут задержаны подозреваемые», — его слова приводит Чемпионат.com.