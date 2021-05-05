Из музея ВС в парке "Патриот" пропали экспонаты на сумму около 12 млн руб

О том, что из музея Вооруженных сил в парке «Патриот» в Московской области пропали 400 экспонатов на сумму около в 12 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

В полицию обратился заместитель директора музея Владислав Педенко. Он сообщил, что в хранилищах насчитывалось 5 тысяч экспонатов, а во время инвентаризации оказалось на 400 меньше.

По его словам, похитить экспонаты могли задействованные на стройке рабочие, так как музей строился в спешке, к открытию не успевали закончить работы. Поэтому уже после того, как на объект завезли экспонаты, в окрестностях оставалось множество людей, в том числе и строителей.

Среди украденных из музея экспонатов немецкие кресты, форма, фуражки, наградное оружие СССР и другие музейные ценности.

В общей сложности ущерб от кражи составил почти 12 миллионов рублей. Полиция проводит проверку.

Музей Вооруженных сил находится в подмосковном парке «Патриот» рядом с одноименным храмом, который построен в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.