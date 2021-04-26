Подполковник полиции в Адыгее спас двух мужчин от наезда поезда

Подполковник УМВД по Краснодарскому краю Алексей Руднев спас двоих мужчин, попавших в ДТП на железнодорожных путях. Полицейский был не при исполнении, а возвращался с дачного участка вместе с супругой и сыном.

На переезде железнодорожных путей возле хутора Суповский в республике Адыгея подполковник увидел искореженный автомобиль марки «Волга». При этом по рельсам к месту аварии приближался подвижной состав.

Полицейский вынес тело водителя без сознания на безопасное расстояние от места ДТП. При этом пассажир оказался его одноклассником. Его вызволить оказалось тяжелее из-за заклинившей двери. В итоге полицейский привел мужчину в сознание и тот помог ему открыть дверь.

Наезд поездом на «Волгу» произошел спустя минуту после того, как оба фигуранта ДТП оказались в безопасности. Предполагается, что водитель не успел снизить скорость на крутом повороте и застрял между рельсами. Оба мужчины получили удары, из-за которых потеряли сознание.

Сейчас жизни участников аварии ничего не угрожает, а один из них даже отказался от госпитализации, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.