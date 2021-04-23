СМИ: кортеж Мишустина попал в массовое ДТП на Рублевке. Разбили "Аурус" и еще 5 машин

Сообщается, что массовое ДТП произошло днем 23 апреля на одном из участков Рублево-Успенского шоссе Москвы.

Примечательно, что среди участников есть представительские автомобили со спецсигналами, а ряд источников сообщают, что в аварию попал кортеж российского премьер-министра Михаила Мишустина.

По некоторым данным, авария произошла в окрестностях Жуковки, всего же в ней столкнулись 6 транспортных средств. Среди участников ДТП называют также рейсовый автобус, однако наибольшее внимание СМИ было приковано к попавшему в столкновение минивэну Aurus Arsenal – российской разработке, созданной специально для первых лиц государства. Предварительно отмечается, что этот минивэн как раз и возглавлял кортеж главы правительства.

Кроме того, как сообщают авторы Telegram-канала LifeShot, в одном из автомобилей попавшего в аварию кортежа ехал лично Мишустин, однако сам он в этом инциденте, по информации канала, не пострадал. Всего же в аварии получила травмы только одна женщина – она разбила губу и ушибла подбородок, а потому отказалась от госпитализации.

Telegram-канал издания «URA.RU» также опубликовал первые кадры с места происшествия. На опубликованном видео можно увидеть тот самый разбитый Aurus, у которого повреждена передняя часть, а также наполовину свалившуюся в кювет иномарку. Кроме того, среди пострадавших замечен и черный минивэн Mercedes, вероятнее всего, тоже из кортежа премьера, у него помята корма.