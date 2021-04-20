В Москве по делу о педофилии задержали преподавателя ВШЭ

Доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова, обвиняемого в педофилии, заключили под стражу. Об сообщили ТАСС в Чертановском суде Москвы.

По версии следствия, в 2013 году Раков переписывался с малолетними и присылал им фотографии интимного содержания, а также совершил с ними развратные действия сексуального характера по видеосвязи.

Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Как сообщили в суде, Ракову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановление не было обжаловано и вступило в силу.

Уточняется, что о произошедшем стало известно лишь спустя продолжительное время, потому что дети побоялись рассказать об этом родителям.

Алексей Раков преподает в Высшей школе экономики с 2011 года. Он является кандидатом исторических наук и доцентом департамента теоретической экономики факультета экономических наук. Его общий научно-педагогический стаж — 17 лет. Ученый специализируется на социально-экономической истории советского общества, в частности, истории репрессий и раскулачивания.