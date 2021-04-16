В Петербурге девочка попала в больницу из-за сильного наркотического отравления

В Петербурге семилетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии с наркотическим отравлением. По предварительной информации ТАСС, это произошло после того как ребенок съел конфету, которую принес из детсада.

Как уточнил собеседник агентства, девочку госпитализировали с острым пероральным отравлением метадоном. «Ее мать пояснила, что до попадания в больницу дочь дома съела конфету, которую ей дали в детском саду», — рассказал источник агентства.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. В настоящее время версия отравления конфетой изучается.

По имеющимся данным, никто из других детей в детском саду в тот день плохо себя не чувствовал, других случаев отравления не зафиксировано.

Отмечается, что девочка воспитывается в благополучной многодетной семье, где помимо нее есть еще три ребенка.