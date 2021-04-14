В возрасте 76 лет скончался актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев

Актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев скончался сегодня на 77-м году жизни. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов России.

«Марусев скончался. Причины смерти пока неизвестны. По нашей информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет», – заявили в пресс-службе организации.

Олегу Марусеву было 76 лет.

Друг и коллега артиста по сцене Станислав Садальский написал в своем Instagram по поводу его смерти следующее: «Ушел Олег... мне звонит Валерия Гущина из Гильдии актеров кино и рыдает... сообщает скорбную вещь, я в оцепенении. Человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, ничего не лезет в голову. Прощай, друг!»

Олег Фёдорович Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. В 1993 году он был признан заслуженным артистом Российской Федерации за заслуги в области искусства. Марусев проработал на телевидении 35 лет, снимался в кино, сериал, играл в Театре Луны, преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Был ведущим передач «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни» и других.

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