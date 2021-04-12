При тушении пожара на "Невской мануфактуре" погиб пожарный

Пожарный погиб при тушении огня на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Известия» с ссылкой на свой источник.

Как сообщает источник издания, жертвой ЧП стал командир отделения 64-й пожарной части.

По словам источника «Риа Новости» из экстренных служб, еще двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Их госпитализировали. Других спасателей вывели из здания.

Как сообщает МЧС России, объект будут тушить с вертолета Ка-32.

По данным ведомства, площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Огонь охватил четыре из шести этажей, обрушились кровля и перекрытия.

Возгоранию присвоили пятый ранг сложности из-за большой площади распространения огня. «Горят два этажа, но угрозы перехода на соседние здания нет», — рассказали агентству в пресс-службе МВД.

Всего к тушению пожара привлекли 572 спасателя и 121 единица техники.

Движение по Октябрьской набережной перекрыто от Володарского моста. Общественный транспорт не ходит. Сотрудники ДПС пропускают только пожарные машины.

Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Позднее вместе с сыновьями он учредил «Товарищество шерстяных изделий «Торнтон». Оно стало одним из крупнейших текстильных предприятий России. В 1918 году фабрика была национализирована, а через четыре года получила название «Красный ткач». В 1992 году предприятие было акционировано и стало работать как ОАО «Невская Мануфактура». Сейчас там по большей части расположены складские помещения, которые сдаются в аренду.