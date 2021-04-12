8-летний мальчик в тяжелом состоянии – он шел в школу и упал в яму с кипятком

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетний ребенок по дороге в школу упал в яму, наполненную горячей водой, и был госпитализирован с ожогами. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Происшествие случилось в половине восьмого утра в районе дома номер 14 по улице Декабристов, когда мальчик направлялся в школу. Он провалился в яму, которая образовалась из-за прорыва подземной трубы: горячая вода из неё размыла грунт, что и послужило причиной несчастного случая.

В региональном управлении Следственного комитета заявили о начале проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение: «Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе полнота и своевременность действий должностных лиц, в обязанности которых входит обслуживание коммуникаций и их содержание в исправном состоянии», — сообщает пресс-служба ведомства.