В Псковской области наблюдателей задержали за "нападение" на УИК

В Псковской области полиция задержала семь наблюдателей, приехваших в город Порхов, чтобы контролировать процедуру выборов главы муниципального образования. В МВД говорят, что на них пожаловались члены одной из избирательных комиссий, в нем утверждают, что они разбили плитку. Позднее всех отпустили, отказавшись официально объяснять причину задержания.

Всего в город приехала группа из 17 наблюдателей, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на Алину Путиловскую, одну из членов группы. Семь человек сразу отправились на участок, а остальные пошли за продуктами: «Мы пошли в магазин, и нам ребята написали, что их всех задержали якобы за нападение на УИК», — поясняет г-жа Путиловская.

Среди задержанных были Мария Безденежных, Кира Коваленко, Антон Грачева, Ольга Халимон, Анастасия Рогачёва, Александр Чирков и Максим Потемкин. Все семеро были отпущены, они получили продостережения о недопустимости противоправных действий в виде «повреждения чужого имущества».

Официально причина задеражния объеснена так и не была, однако в предостережении говорится, что, проводя инспекцию УИКа, они повредили плитку на крыльце. В этот момент они намеревались прояснить, почему на участке происходит досрочное голосование. Как утверждается, жалоба в правоохранительные органы поступила от сотрудников одной из избирательных комиссий.