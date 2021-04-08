Бастрыкин поручил повторно изучить дело об убийстве предполагаемого педофила в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно изучить дело уфимца, осужденного на восемь лет колонии за избиение до смерти предполагаемого педофила. Об этом в четверг, 8 апреля, пишет пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению на сайте ведомства, «после выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовных дел, расследованных в связи с произошедшими событиями».

В СК заявили, что не могут назвать объективными оценки лиц, которые не имеют доступа к материалам уголовного дела и дают оценочные суждения на основе публикаций в СМИ.

Владимир Санкин в январе этого года был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева. По мнению юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жестким, хотя максимальное наказание по этой статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Бастрыкин поручил подчиненным еще раз изучить, как региональным следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, а также иные собранные доказательства.

Напомним, что происшествие случилось 30 января, когда к Зайцеву, который стоял на остановке, подбежал 10-летний мальчик. Он рассказал, что они с приятелем играли в снежки и зашли в подъезд погреться, где незнакомый мужчина предложил им пройти к нему в квартиру, чтобы попить чай с конфетами. Мальчики проследовали за ним, но в квартире мужчина приказал им раздеваться. Также он угрожал детям топором в случае, если они не будут исполнять его требования. Владимир Зайцев направился в квартиру, где дверь ему открыл мужчина, а в коридоре находился плачущий ребенок. Зайцев вытолкал предполагаемого растлителя на улицу, завязалась драка. В ходе нее погибший получил удар, от которого упал и ударился головой о землю. Санкин вызвал «скорую», но мужчина скончался.