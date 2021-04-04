Во Франции миллионера и его жену избили, связали в собственном доме и ограбили

Группа преступников из 3-4 человек влезла в дом французского миллионера Бернара Тапи, который также занимается общественной деятельностью и политикой, и связали его и его жену, пишет BFM. Целью злоумышленников было ограбление.

Во время нападения супругов также избили: сам бизнесмен получил легкие ушибы (его, в частности, ударили дубинкой по голове), а его жену госпитализировали. Бернар Тапи в больницу ехать отказался, заявив, что чувствует себя хорошо. Взломщики сумели скрыться с драгоценностями пары.

Инцидент произошел в загородном доме в Комб-ла-Виле в пригороде Парижа.

Комб-ла-Виле // Google Maps

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи с применением насилия. Начато расследование.

Берн Тапи борется с выявленным у него раком желудка. В 2019 года с него были сняты все обвинения по делу о мошенничестве и хищении государственных средств, которое тянется ещё с 1990-х годов. Его обвиняли во взятке арбитражному суду, которого тот якобы подкупил ради решения о выплате ему 403 миллионов евро.