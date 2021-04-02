Амурские кардиологи продолжили операцию, несмотря на пожар

Утром в кардиохирургическом центре при Амурской государственной медицинской академии произошел пожар. Из-за ЧП из больницы было эвакуировано 120 человек, пишет АСН 24.

При этом в здании осталась бригада из восьми медиков, которая продолжила операцию на пациенте, у которого уже была вскрыта грудная клетка.

Пожар был потушен, пациент пребывает в порядке и доставлен в другое медучреждение.

Губернатор региона Василий Орлов поручил подготовить для медиков наградные листы. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором врачи продолжают вмешательство в организм, несмотря на возгорание в стационаре.