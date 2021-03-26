В Одинцове местные жители заметили у соседей на крыше львицу

В городе Одинцове местные жители засняли на видео большую кошку. Львица находилась на крыше постройки за соседским забором. Об этом пишет телеканал «360».

Корреспондент канала связался с хозяйкой львицы, которая прибыла в Подмосковье из Астрахани, и уточнил, с чем связана переполох.

«Нет у нас никакого переполоха. Абсолютно. Это соседи, я на их место ставлю машину, и вот у нас такая месть получилась», — объяснила хозяйка.

Уточняется, что во владениях женщины также обитает Пума, которая сбегала за пределы двора еще в 2018 году.