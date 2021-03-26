В Москве задержан следователь, подозреваемый в краже 25 млн. Деньги были вещдоком

Руководителя следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы задержали по подозрению в совершении кражи в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила старший помощник начальника ГСУ СК России Юлия Иванова.

Иванова рассказала о деле в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы. По ее словам, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Согласно данной статье, подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет с применением штрафа в размере до 1 000 000 рублей.

Как установили в Следственном комитете, подполковник полиции не позднее февраля 2021 года похитил более 25 миллионов рублей, которые были изъяты в рамках уголовного дела и хранились в его сейфе.

В настоящее время подозреваемый задержан и с ним проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемого, расследование продолжается.

В МВД заявили, что проводится доследственная проверка, и в случае установления вины подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел.

«Кроме того, он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены в таком случае к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в министерстве.

Каверин Дмитрий