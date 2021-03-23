47 магазинов "Ашан" проверили после сообщений о минировании. Такое уже было год назад

22 марта более 900 человек были эвакуированы из торгового центра на улице Красносельской, где прошла проверка по сообщению о минировании гипермаркета «Ашан», пишет АГН «Москва».

По сведениям ТАСС, причиной проверки стало анонимное сообщение на почту ФСБ об угрозе минирования сети магазинов в столице. «Данное сообщение оказалось ложным, полиция начала доследственную проверку», — пояснил источник в правоохранительных органах.

Telegram-канал «Свободная касса» отмечает, что всего экстренные службы проверили 47 торговых точек. Издание напоминает, что подобное уже происходило с сетью «Ашан» прошлой весной.

В феврале аноним «заложил» 57 «мин» в «Ашанах» Петербурга и области.