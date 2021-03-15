Сотрудники "Новой газеты" были эвакуированы из-за химического запаха

Сотрудники «Новой газеты» пожаловались на резкий и неприятный химический запах в здании, где находится редакция.

«В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», – сообщалось на сайте издания.

К зданию в Потаповском переулке, где расположена редакция, прибыли сотрудники МЧС, МВД и ФСБ. Уточняется, что здание является режимным объектом – в нем находится ГБУ «МосТрансПроект».

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет, что из здания были эвакуированы 15 человек. По его словам, замеры показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельных показаний. В настоящий момент все эвакуированные сотрудники вернулись на рабочие места.

Журналисты «Новой», знакомые с обстоятельствами нападения на дом и автомобиль Юлии Латыниной в 2017-м, отметили, что запахи очень похожи. Дом и машину журналистки тогда обрызгали едким газом неизвестного состава.