На реке Обь произошел взрыв

Роспотребнадзор сообщил, что предположительной причиной взрыва на реке Обь стала авария на подводном трубопроводе. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Местный житель снял происходящее на водоеме и опубликовал Сети. Он со своим приятелем катался по заледенелой реке на снегоходах и приятелю не повезло оказаться на транспорте близко к месту ЧП.

«По реке где-то идет нефть, потому что нефтью воняет очень сильно. Это местоположение ниже примерно трех километров от Ермаковской переправы. Пламя прям фонтаном бьёт», — комментирует очевидец за кадром.

ТАСС сообщает, что к 9 часам вечера по московскому времени пожар удалось локализовать. Представитель АО «СибурТюменьГаз» заверил журналистов, что угрозы для окружающей среды и населения нет.