На ремонт взорвавшегося газопровода в Оренбуржье уйдет два дня

В Оренбуржье ликвидирован пожар на месте взрыва магистрального газопровода. ЧП произошло утром 23 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.
В пресс-службе главы региона уточняется, что на ремонт поврежденного участка придется потратить порядка двух дней.
Хотя утечка газа устранена и ликвидирован огонь, в Илекском районе введен режим ЧС, о котором сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин.
В зоне подачи газа с пониженным давлением оказались 10,7 тысячи абонентов в Оренбургской области.
Телеканал «Россия 24» сообщает, что ЧП обошлось без человеческих жертв. Из-за взрыва временно прекращена поставка газа в Казахстан.