На ремонт взорвавшегося газопровода в Оренбуржье уйдет два дня

В Оренбуржье ликвидирован пожар на месте взрыва магистрального газопровода. ЧП произошло утром 23 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

В пресс-службе главы региона уточняется, что на ремонт поврежденного участка придется потратить порядка двух дней.

Хотя утечка газа устранена и ликвидирован огонь, в Илекском районе введен режим ЧС, о котором сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин.

В зоне подачи газа с пониженным давлением оказались 10,7 тысячи абонентов в Оренбургской области.

Телеканал «Россия 24» сообщает, что ЧП обошлось без человеческих жертв. Из-за взрыва временно прекращена поставка газа в Казахстан.