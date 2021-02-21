Требовали честной платы за ЖКУ: в Воронеже сожгли авто многодетной семьи

В Воронеже правоохранителям передали фотографии подозреваемых в поджоге машины многодетной семьи.

В ночь с 20 на 21 февраля двое мужчин подожгли «Ладу Гранту» на улице Ломоносова. Авто принадлежало семейству, которое живет в ближайшем доме, пишет портал «Ё!».

Известно, что ранее члены семьи активно участвовали в борьбе с управляющей компанией «Вест-1», которая начислила жителям дома коммунальные счета за отопление от 10 до 25 тысяч рублей.

В управляющей компании отрицают причастность к преступлению.

«Вестник ПК» пишет, что региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Отец семейства также допускает, что преступление против его собственности могли совершить студенты, у которых он принимает экзамены в местном госуниверситете.