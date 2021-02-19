"Никуда никто не попал": Спикер горсовета подверглась обстрелу в центре Красноярска

Председатель городского парламента Красноярска Наталья Фирюлина («Единая Россия») рассказала в эфире радиостанции «Красноярск-Главный», что её служебная машина в центре города подверглась обстрелу. Пострадавших нет. В полиции говорят, что кто-то просто бросил в авто спикера горсовета петарду.

«Около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажженое пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полиция сейчас пытается установить личность нападавшего в целях дальнейшего задержания. О возбуждении уголовного или административного дела не сообщается.

По версии же самой спикера, которая в момент атаки находилась на заднем сидении служебного автомобиля, в этот момент она услышала грохот и сочла, что в неё стреляют: «Машина в этот момент остановилась, и выстрелили, и никуда никто не попал, все хорошо у нас», — заявила она (цитата по РБК).