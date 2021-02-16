В Новосибирске мужчина ответит за умышленный наезд на девушку с коляской

Следственное управление СКР по Новосибирской области организует проверку по факту наезда на девушку 1984 года рождения в одном из дворов региональной столицы.

Утром 16 февраля СМИ распространили видеоматериал, на котором видно, что мать с ребенком в коляске выходит из подъезда на прогулку и делает замечание автомобилисту, который припарковался на тротуаре.

После разговора с местной жительницей автолюбитель закрыл дверь авто, развернулся и сначала едва ли не наехал на женщину с коляской, а когда она отказалась сдвинуться с места под его угрозой наезда, в итоге совершил наезд, из-за чего упала и коляска с ребенком, и сама мать.

Пресс-служба СУ СКР сообщает, что в медучреждении девушке диагностировали перелом ноги.

В отношении злоумышленника проводится доследственная проверка. За результатами проверки будут следить в центральном аппарате СКР.