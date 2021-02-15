При падении лесов у административного здания на Китай-городе пострадала женщина

На Лубянском проезде в центре столицы обрушились строительные конструкции, травмы получила 63-летняя гражданка.

Как пишет «Интерфакс», леса на площади 600 квадратных метров рухнули на тротуар у дома номер 23. Пострадавшую осмотрели медики института имени Склифосовского, у нее ушиб головы. В настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.

Из-за ЧП на улице ограничили движение транспорта, маршруты нескольких автобусов были изменены.

Уточняется, что пятиэтажное административное здание, у которого были установлены леса, находилось на реконструкции.