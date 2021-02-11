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В Дагестане небеременная женщина 9 месяцев убеждала супруга, что вынашивает двойню

Общество - Происшествия
12:27, 11 февраля 2021

В Дагестане небеременная женщина 9 месяцев убеждала супруга, что вынашивает двойню
Скриншот с видео в Telegram
Скриншот с видео в Telegram

В Дагестане местный житель Дауд Даудов обратился в МВД в связи с тем, что вместо тел погибших новорожденных детей ему отдали куклы, завернутые в погребальные покрывала. На деле же оказалось, что никаких родов у его супруги не было и она инсценировала мертворождение. Эту историю пересказывает telegram-канал Baza.

Мужчина обратился к правоохранителям, подозревая, что в перинатальном центре №1 Ставропольского района остались его живые дети.

Глава Ставрополья сразу усомнился в подлинности видео, где мужчина возмущается обнаруженными «муляжами». Странным казалось и то, что мужчина обнаружил, что в саване находятся не тела его детей, только во время похорон.

Сразу было установлено, что заявление в полицию поступило, но в медучреждении не было женщины с указанным именем. К тому же, в ближайшее время в роддоме не было случаев двойной смерти среди новорожденных.

Дауд Даудов // Скриншот с видео УМВД по Дагестану

Выяснилось, что супруга Даудова не рожала детей. Это подтвердили осмотревшие ее медики. На протяжении девяти месяцев она обманывала мужчину, что беременна, поскольку боялась, что он бросит ее. После инсценировки родов она заверила, что у детей разорвалась аневризма в головном мозге, в следствие чего они скончались.

Как ей удалось так долго убеждать супруга, что она вынашивает двойню, не будучи реально беременной — неизвестно. В ближайшее время девушка пройдет психиатрическую экспертизу. Сейчас с ней работают следователи.

Рубрика: Происшествия

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Скриншот с видео в Telegram

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