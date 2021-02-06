При ЧС власти должны будут четыре раза в сутки передавать информацию журналистам

С начала лета 2021 года в России вступит в силу национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом пишет ТАСС.

В нормативах пропишут порядок поведения в зоне ЧС, получения выплат и восстановления утраченных в этих обстоятельствах документов.

Должностные лица будут предоставлять журналистам всю актуальную информацию не менее четырех раз в сутки. Информация не должна иметь противоречивый характер.

В то же время власти наделяются полномочиями контролировать распространение информации, не допускать публикацию данных, которые могут вызвать панику у населения.

Сообщить о чрезвычайной ситуации власти обязаны будут не позднее часа после произошедшего. В ГОСТе по прописаны и шаблоны сообщений для населения.

Все нормы разработаны экспертами ВНИИ по проблемам ГОиЧС МЧС России. В конце января Росстандарт принял все значения.