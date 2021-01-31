В Волгограде протестующих хватают люди в гражданском и в масках, как в Беларуси

В Сети появилось видео, на котором неизвестные в масках и в балаклавах предположительно задерживают молодого человек или просто похищают. В том, что кадры сняты именно в Волгограде, сомневаться не приходится, ведь на последних кадрах видны дорожные указатели с музеем «Сталинградская битва» и стадионом «Волгоград арена».

На записи не видно, чтобы эти люди представлялись — люди вокруг поражены происходящим и расценивают это как нечто незаконное. Вероятно, происходящее связано с проходящей в городе несогласованной протестной акцией в поддержку Алексея Навального.

Подобное, когда людей задерживают не полицейские в форме, а силовики в гражданском или так называемые «титушки», уже стало привычной картиной в Беларуси, где диктатор Александр Лукашенко силовым путем удерживает власть над страной последние полгода. В Республике задержанных также пытают, применяют к ним сексуализированное насилие, а силовиков за это не наказывают.