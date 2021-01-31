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[11:09]Центр Санкт-Петербурга закрыли, испугавшись митингов в поддержку Навального
[10:26]Акции протеста по всей России, задержания и вакцинация. Главное к 31 января

30 января, суббота

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29 января, пятница

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28 января, четверг

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Центр Санкт-Петербурга закрыли, испугавшись митингов в поддержку Навального

Общество - Происшествия
11:09, 31 января 2021

Центр Санкт-Петербурга закрыли, испугавшись митингов в поддержку Навального
Фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru
Фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru

Центральные улицы Санкт-Петебурга перегорожены силовиками в полном обмундировании без опознавательных знаков. Как пишет Znak.com, вдоль Невского проспекта выставлены ограждения, в городе наблюдается большое количество тяжелой техники. 

«Оцеплены Дворцовая и Александровский сад, ограждения установлены с двух сторон вдоль Невского, и через каждые пять метров стоит "космонавт" в форме без опознавательных знаков, тяжелая техника стоит на улицах и на набережных рек и каналов, пересекающих Невский: на Мойке и на канале Грибоедова, на Малой и Большой Морской, перекрыта Малая Конюшенная, вдоль Гостиного двора расставлены автобусы (в том числе полицейские) и полицейские машины», — приводит издание слова депутата питерского законодательного собрания Бориса Вишневского («Яблоко»). Он также дополняет у себя в  Twitter-аккаунте, что закрывают и станции метро.

Также издание сообщает о том, что полиция массово приходит домой к местным активистам и муниципальным депутатам. 

«В центе Петербурга закрыты все станции метро. Попасть на машине в центр невозможно. Гаишники разворачивают транспорт. Невский проспект полностью перекрыт. Это что-то беспрецедентное», — пишет журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин.

Аналогичные меры по недопущению митингов в поддержку Алексея Навального, главного политического оппонента действующей власти, принимаются и в Москве. Кроме обещанного закрытия семи станций метро городские власти предупреждают о возможном «ситуативном закрытии» и других станций. В частности, под вопросом Чистые пруды и Трубная, которые, как пишет «Медуза», силовики уже окружили.

Так, например, по словам нашего корреспондента Надежды Гужевой, дела обстоят у станции метро Чеховская, откуда силовики не выпускают пассажиров. 

Акции 31 января являются несогласованными. Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в них.

Теги: #Навальный

Рубрика: Происшествия

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