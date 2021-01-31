Центр Санкт-Петербурга закрыли, испугавшись митингов в поддержку Навального

Центральные улицы Санкт-Петебурга перегорожены силовиками в полном обмундировании без опознавательных знаков. Как пишет Znak.com, вдоль Невского проспекта выставлены ограждения, в городе наблюдается большое количество тяжелой техники.

«Оцеплены Дворцовая и Александровский сад, ограждения установлены с двух сторон вдоль Невского, и через каждые пять метров стоит "космонавт" в форме без опознавательных знаков, тяжелая техника стоит на улицах и на набережных рек и каналов, пересекающих Невский: на Мойке и на канале Грибоедова, на Малой и Большой Морской, перекрыта Малая Конюшенная, вдоль Гостиного двора расставлены автобусы (в том числе полицейские) и полицейские машины», — приводит издание слова депутата питерского законодательного собрания Бориса Вишневского («Яблоко»). Он также дополняет у себя в Twitter-аккаунте, что закрывают и станции метро.

Также издание сообщает о том, что полиция массово приходит домой к местным активистам и муниципальным депутатам.

«В центе Петербурга закрыты все станции метро. Попасть на машине в центр невозможно. Гаишники разворачивают транспорт. Невский проспект полностью перекрыт. Это что-то беспрецедентное», — пишет журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин.

Аналогичные меры по недопущению митингов в поддержку Алексея Навального, главного политического оппонента действующей власти, принимаются и в Москве. Кроме обещанного закрытия семи станций метро городские власти предупреждают о возможном «ситуативном закрытии» и других станций. В частности, под вопросом Чистые пруды и Трубная, которые, как пишет «Медуза», силовики уже окружили.

Так, например, по словам нашего корреспондента Надежды Гужевой, дела обстоят у станции метро Чеховская, откуда силовики не выпускают пассажиров.

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