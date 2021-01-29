СК Беларуси сообщает о задержании Тимы Белорусских из-за наркотиков

Следственный комитет Беларуси сообщает о задержании популярного молодежного исполнителя Тимофей Морозов (выступает под сценическим псевдонимом Тима Белорусских). Это произошло в одном из игровых клубов в Минске — при нем обнаружили 0,4 грамма гашиша.

Ему предъявляют часть 1 статьи 328 УК РБ о незаконном хранении без сбыта. Как пишет Onliner со ссылкой на минское управление СК, молодого человека отпустили под залог. В случае, если суд признает его виновным, певцу грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

«Я скучал по интересным вбросам. Буду честен — удивило. Раз вы сюда залетели, чекните последний видос. Я там нормально раздаю вроде, — прокомментировал информацию сам Белорусских. — Все, что вы читаете, где-то видите, — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда, я не знаю, поэтому, ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать в любом случае. Не знаю, что вы там почитали, но расходимся».

Telegram-канал Mash изначально сообщал, что у него нашли 2 килограмма гашиша прямо в его квартире. Также издание писало, что он был взят под арест.