Юрист ФБК рассказал, что его отвезли на границу с Беларусью с мешком на голове

Юрист объявленного российскими властями «иностранным агентом» Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось заявил, что когда его выпустили из изолятора временного содержания, где он отбывал административный арест, неизвестные в штатском посадили его в мошину, надели наручнини, мешок на голову и отвезли к границе с Беларусью.

Когда срок его «добровольного оставления Российской Федерации» закончился (он должен был покинуть страну до 25 января), ему сказали, что он его нарушил и теперь не сможет вернуться в Россию в течерене пяти лет, а не до ноября 2023 года, как ему говорили ранее. Эту процедуру его выдворения из страны назвали «депортацией».

В Беларуси его задерживать однако не стали. Вместо этого «силовики сопроводили [Лося] до аэропорта, [он] покинул Беларусь». Он уточняет, что сейчас находится «в безопасном месте».