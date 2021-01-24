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22 января, пятница

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Сооснователю "Бессмертного полка" сломали руку во время беспричинного задержания

Общество - Происшествия
17:49, 24 января 2021

Сооснователю "Бессмертного полка" сломали руку во время беспричинного задержания
Владимир Путин во время шествия «Бессмертного полка» // kremlin.ru
Владимир Путин во время шествия «Бессмертного полка» // kremlin.ru

Экс-журналист томского телеканала ТВ2 Сергей Колотовкин, вместе с коллегами придумавший акцию «Бессмертный полк», которую теперь каждый год активно эксплуатируют власти, рассказал, что во время задержания в Санкт-Петербурге полицейские сломали ему руку. Перелом серьезный — потребуется операция. На его слова обращает внимание издание «Радио Свобода» [признано Минюстом так называемым иностранным агентом].

«Тихо надеялся на вывих, но там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции. Не делайте, пожалуйста, из меня героя и борца с режимом – я человек мирный. Но не терпила. Чего и всем желаю», — написал он в своем Facebook. 

Перед этим его бывший коллега по ТВ2 Игорь Дмитриев писал, что Колотовкина задержали, когда он снимал на телефон как сотрудники МВД «винтили подростков». Он отмечал, что при этом ему «выдернули плечо».

Ранее глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил об отсутствии во время акций примеров неоправданного насилия со стороны силовиков. После этого с критикой в его адрес выступил бывший член Совета Максим Шевченко. Он также призвал «достойных» членов СПЧ задуматься, нужно ли им оставаться в организации, которая вместо защиты прав граждан занимается оправданием полицейского насилия и действий власти. 

Александр Верховский из СПЧ в интервью «Дождю» указал на то, что, учитывая опыт предыдущих митингов, надеяться на наказания полицейских не приходится. Он также предположил, что тем не менее дела против протестующих заводить будут по аналогии с летними акциями 2019 года. Верховский также отметил, что лично видел на Пушкинской площади и на Цветном бульваре в Москве ничем не спровоцированные задержания стоящих рядом с ним людей — «это превышение полномочий» со стороны силовиков, заключает он. Член СПЧ отметил, что он надеется на обсуждение данного вопроса в Совете в том или ином виде, который будет в первую очередь зависеть от решения Фадеева.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге уже был случай, когда сотрудник полиции сломал руку журналисту, которого без всяких оснований пытался задержать — это произошло 1 июля 2020 года с корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем. В итоге этот сотрудник полиции не понес наказания, а Френкеля признали виновным в совершении нескольких административных правонарушений, которые он отрицал.

*Власти РФ объявили «Радио Свобода» так называемым «иностранным агентом». Организация отрицает, что является «агентом» какого-либо из правительств, и считает это решение несправедливым и юридически спорным

Рубрика: Происшествия

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Владимир Путин во время шествия «Бессмертного полка» // kremlin.ru

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