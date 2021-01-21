В Москве полицейский напал на адвоката прямо в отделении

Правозащитная организация «Апология протеста» сообщает, что на их адвоката Мансура Гильманова напали в отделении полиции ОВД «Даниловский» в Москве. Он приехал туда, чтобы оказать юридическую помощь юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Владлену Лосю.

Г-на Гильманова атаковал сотрудник МВД. Он «сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине», сообщают правозащитники. Более того, теперь тот же самый полицейский хочет возбудить административное дело на самого адвоката. Юристу угрожает ответственность по статье ст.19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Напомним, что Владлен Лось является гражданином Беларуси. Сегодня его задержали, обязав до 25 января уехать из России и запретив возвращаться до ноября 2023 года.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».