В Люберцах подростков подозревают в подготовке "шутинга" в школе

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщают, что в подмосковных Люберцах задержаны два 16-летних подростка, которые непосредственно проживали в Красково Люберецкого района. Их подозревают в подготовке нападения на школу с целью убийства учителей и учеников.

Сейчас полиция ведет проверку совместно с местным управлением ФСБ. «В их действиях усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия")», — говорит собеседник ТАСС.

Официальной информацией агентства не располагают.

Утверждается, что школьник и его друг из колледжа были вовлечены в группы по так называемому «скулшутингу» (буквальный перевод: «стрельба в школе», — ред.) и у них было найдено подобие оружия: «Два кустарно изготовленных пистолета и девять петард, совмещенных с пулями», — пишет «Интерфакс».

Источник ТАСС утверждает, что дети признались в подготовке нападений на школу. На какую именно школу готовилось нападение, не уточняется.