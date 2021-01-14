В Питере мужчине хотят запретить вход в метро из-за игры в мяч на путях

Накануне на станции «Звенигородская» петербургского метрополитена на путях стоял молодой человек и старался жонглировать футбольным мячом. Об экзотическом инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».

На предприятии это сочли нарушением правил пользования метро и теперь пытаются добиться, чтобы мужчина вообще больше никогда не смог зайти внутрь подземки. Оказывается, он злостный нарушитель — агентство пишет, что случаи, когда его действия не соответствовали правилам метрополитена, уже фиксировались ранее, однако не уточняется, каким именно образом он их нарушал.

«Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности», — поясняют в пресс-службе питерской подземки.

Зачем молодой человек вышел на пути и принялся играть там в мяч, не уточняется.