В столице завели дело на ударившую клиента электрошокером женщину-водителя такси

В отношении женщины-водителя столичного такси, напавшей на пассажира за отказ платить наличными, возбудили уголовное дело.

Как пишет агентство «Москва», инцидент произошел 11 января на Большой Якиманке. В полицию поступило сообщение о конфликте между женщиной-водителем такси и мужчиной, в ходе которого подозреваемая ударила пассажира электрошокером. По предварительным данным, гражданин оплатил проезд через мобильное приложение, однако водитель заблокировала двери, потребовав наличные. Мужчина хотел выйти из машины, в результате чего получил удар током в бедро.

Оба участника инцидента были доставлены в отделение полиции. Накануне, 13 января, было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.