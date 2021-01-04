В Петербурге мужчина умер в аптеке, пока покупал лекарства от ковида

В Санкт-Петербурге 54-летний мужчина пришел в аптеку за лекарствами, выписанными ему для лечения коронавируса. Пока провизор искала медикаменты, мужчина начал задыхаться. После он сел на корточки и упал на спину, ударившись головой об кафель, пишет РЕН ТВ.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что под мужчной начала растекаться кровь.

Сотрудники аптеки попытались оказать ему помощь. Провизор при этом вызывала скорую помощь, но прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть.

Сейчас по этому факту проводится проверка силовыми службами.

Напомним, сегодня Петербург впервые вышел на первую строчку антирейтинга городов по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем с 4 января в Северной столице смягчаются антиковидные ограничения для ресторанов и театров.