В Ростовской области в ДТП погибли двое мужчин и две женщины

На автодороге Волгоград — Каменск в Ростовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, также трое детей госпитализированы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

«Тацинский район, в 04:15 на 249-м км а/д Волгоград — Каменск водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Н1, по предварительным данным, двигаясь из Волгограда в направлении М-4 «Дон», допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Premium. В результате ДТП в автомобиле Hyundai погибли четыре человека: двое мужчин — водитель 1983 года рождения и пассажир 1979 года рождения, женщина 1986 года рождения и еще одна женщина, личность устанавливается», — сообщил источник.

В автомобиле также были мальчик 2011 года рождения и две девочки 2012 и 2009 года рождения. Все они доставлены в ЦРБ Тацинского района.