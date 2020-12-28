Двое из 19 рыбаков затонувшего в Баренцевом море судна спасены

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Это произошло в районе Новой Земли в Архангельской области. Экипаж судна состоял из 19 человек. Пока из них спасены только двое, они были в гидрокостюмах, остальные 17 считаются пропавшими, их продолжают искать.

«В 07:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря», — передает ТАСС заявление МЧС. В нем также указано, что спасательную операцию ведет судно «Войково». Причиной аварии в ведомстве называют обледенение.

Поиском выживших занимаются пять кораблей. По данным «Интерфакса», кроме «Войково» в район отправлены ещё три судна, которые должны прибыть в ближайшие 3-6 чесов.