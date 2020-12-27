В Москве ломавший банкомат мужчина без штанов умер, когда его задерживала полиция

На станции метро «Щукинская» в Москве произошел необычный инцидент: мужчина со спущенными штанами атаковал банкомат, а когда полиция попыталась вмешаться, он умер. Это следует из видео инцидента, на которое обращает внимание «Медиазона» и публикации ТАСС, приводящий официальный комментарий пресс-службы главка столичного МВД.

Как сообщается, инцидент датирован 26 декабря. По мнению сотрудников полиции, мужчина вел себя неадекватно и пытался сломать банкомат. На замечания правоохранителей он не реагировал. «Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», — говорится в сообщении МВД.

В опубликованном ролике видно лишь как гражданина со спущенными штанами пытаются скрутить порядка шести правоохранителей.

Причина смерти устанавливается, проводится проверка.