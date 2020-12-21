В подвале дома под Петербургом нашли пакеты с частями тела

Фрагменты расчлененного тела человека обнаружили в подвале многоквартирного дома в Гатчине Ленинградской области.

«В подвале дома по улице Киргетова в Гатчине обнаружено тело неустановленного человека, завернутого в пакеты. Некоторые фрагменты тела отчленены», – указывается в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Назначены медицинская и криминалистические экспертизы. Устанавливается личность погибшего и круг лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).

Напомним, в июле этого года в Петербурге нашли мертвым рэпера Энди Картрайта, его расчлененное тело было расфасовано по пакетам. По версии следствия, музыканта расчленила его супруга Марина Кохал, которая заявила, что Картрайт скончался от передозировки наркотиков. Экспертиза не нашла в крови рэпера следов запрещенных веществ.

В ноябре 2019-го историк Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко. Прокурор требует для него 15 лет колонии строгого режима.