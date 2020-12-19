В Москве у цирка машина врезалась в печь Емели

В столице на улице Коперника автомобиль въехал в печь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу цирка, которому принадлежал реквизит.

Муляж печи перегоняли из одной части цирка в другую, когда произошло ДТП. Девушка, которая находилась за рулем авто марки BMW, не пострадала. Поврежден бампер автомобиля.

«Ничего страшного не случилось. Никто не пострадал. Реквизит стоит на заднем дворе, можно сказать, завезли его в здание. Помыли, почистили, все хорошо», — говорит Лилия Садыкова.

20 декабря печь должна быть задействована в детском спектакле про Емелю.