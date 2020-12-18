Во Франции судимый за домашнее насилие супруг взял жену в заложники и убил

Во Франции ранее трижды судимый за факты домашнего насилия 58-летний Доминик Г. взял в заложницы свою супругу и убил ее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Le Parisen.

Инцидент произошел в муниципалитете Домон. Мужчина удерживал супругу на протяжении трех часов вместе с еще двумя людьми в офисе компании по благоустройству, где работал менеджером.

Его жена, 44-летняя Сесиль П., в итоге была убита, а двое других заложников ранены. Сам мужчина при этом покончил с собой.

Уточняется, что в семье воспитывались три дочери, а последние два года супруги находились в бракоразводном процессе.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)