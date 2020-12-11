272 мертвых краснокнижных тюленя обнаружено на северном побережье Каспийского моря

Территориальное управление Росрыболовства в Дагестане начало проверку в связи с обнаружением 272 мертвых краснокнижных тюленей на берегу Каспийского моря, пишет «Интерфакс».

Туши животных находили в течение четырех дней. Большая часть из них были обнаружены на северном побережье от Махачкалы до Сулака и Самура.

Экспертные мероприятия проведут специалисты Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и РАН.

В Росрыболовстве приоритетной считают версию о заражении тюленей инфекцией вирусного или бактериального характера.

По факту массовой смерти земноводных началось административное разбирательнство.