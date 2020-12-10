В центре Питера парень вышел из караоке-клуба, его за нос укусил конь

В Санкт-Петербурге 25-летний местный житель переоценил свое дружелюбие, общаясь с конем на одной из центральных улиц. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

25-летний парень вышел из караоке-клуба на углу улицы Белинского и Литейного проспекта. Он направлялся к метро, когда навстречу ему двигался наездник на коне.

Веселый горожанин попросил общения с животным и хозяин коня одолжил петербуржцу корм, чтобы тот покормил питомца. Молодой человек чувствовал себя уверенно, поскольку ранее уже кормил коней.

«Она мне на плечо немного бадалась, будто нравится, и другу тоже. На меня поворачивается и откусывает нос», — рассказывает пострадавший.

Укушенный конем пациент доставлен в городскую больницу №26, где ему ампутировали кончик носа. Но радуется тому, что остался жив после лошадиного поцелуя.